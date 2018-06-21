حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة قسم أول الزقازيق برئاسة أحمد سلام مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس عاطلين كونا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، بمدينة الزقازيق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات.

بداية الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول الزقازيق، برئاسة الرائد حسين أبوفول، عن قيام عاطلان بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، فأمر اللواء محمد والي مدير البحث الجنائى، بتكثيف الجهود لضبط المتهمين.

وتوصلت تحريات ضباط قسم أول الزقازيق، برئاسة الرائد حسين أبو فول رئيس مباحث القسم، ومعاونيه إلى قيام " صابر د م ال " 52 سنة، "إسلام م ع" 38 سنة سائق بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة السيارات، وتم ضبط المتهمان أثناء تواجدهما بمنطقة الحريرى، وضبط بحوزتهم السيارة رقم ط ع ي 427 تبين أنه مبلغ بسرقتها من قسم النزهة، بلاغ حسن حافظ، وعثر بداخلها على سلاح نارى بندقية خرطوش، و4 طلقات، وتبين قيامهما بارتكاب واقعتين سرقة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمان تحت تصرف النيابة العامة.