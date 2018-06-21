video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 12:20 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالشرقية

الخميس، 21 يونيو 2018 10:49 ص
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالشرقية المتهمين بسرقة سيارات المواطنين
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

قررت نيابة قسم أول الزقازيق برئاسة أحمد سلام مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس عاطلين كونا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، بمدينة الزقازيق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات.

 

بداية الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول الزقازيق، برئاسة الرائد حسين أبوفول، عن قيام عاطلان بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، فأمر اللواء محمد والي مدير البحث الجنائى، بتكثيف الجهود لضبط المتهمين.

 

وتوصلت تحريات ضباط قسم أول الزقازيق، برئاسة الرائد حسين أبو فول رئيس مباحث القسم، ومعاونيه إلى قيام " صابر د م ال " 52 سنة، "إسلام م ع" 38 سنة سائق بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة السيارات، وتم ضبط المتهمان أثناء تواجدهما بمنطقة الحريرى، وضبط بحوزتهم السيارة رقم ط ع ي 427 تبين أنه مبلغ بسرقتها من قسم النزهة، بلاغ حسن حافظ، وعثر بداخلها على سلاح نارى بندقية خرطوش، و4 طلقات، وتبين قيامهما بارتكاب واقعتين سرقة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمان تحت تصرف النيابة العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الشرقية يضبط المتهمين فى واقعة السطو على جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

تشكيل عصابي سرقة السيارات

قسم اول الزقازيق




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة