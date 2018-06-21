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تعرف على إنجازات ولى العهد السعودى محمد بن سلمان × 365 يوم

الخميس، 21 يونيو 2018 01:47 م
تعرف على إنجازات ولى العهد السعودى محمد بن سلمان × 365 يوم ولى العهد السعودى محمد بن سلمان
(أ ف ب)
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قبل عام من اليوم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيًا بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف، من ولاية العهد.

وخلال عام شهدت المملكة سلسلة من التغييرات المتسارعة التى أثرت بالإيجاب على المواطنين فى المملكة، يقودها الأمير الشاب فى مختلف المجالات تهدف لإجراء إصلاحات شاملة. 

وفى ما يلى أبرز المحطات فى السعودية منذ تسلم ولى العهد الأمير محمد بن سلمان منصبه قبل عام:

 

- ولى عهد فى سن 31 عاما

فى 21 يونيو 2017، عين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز نجله محمد وليا للعهد (كان يبلغ 31 عاما) عوضا عن ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف.

وأصبح الرجل القوى فى المملكة بعد اعتلاء والده العرش فى 2015، واحتفظ بمهامه كوزير للدفاع ورسخ صعوده فى السلطة.

 

"رؤية 2030" .. حملة إصلاحات غير معهودة 

في 26 سبتمبر سمحت السعودية للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من 24 يونيو 2018 فى قرار جاء بعد عقود من الحظر في المملكة المحافظة.

وحمل القرار بصمات الأمير الشاب الذي بدأ حملة إصلاحات غير معهودة اجتماعية واقتصادية تحت عنوان "رؤية 2030".

 

- حملة مكافحة الفساد

في 4 نوفمبر أطلق ولى العهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد لعشرات الأمراء وكبار مسؤولى ورجال أعمال المملكة الذين كانوا فى صلب حملة مكافحة الفساد، وتم الإفراج عن عدد من المشتبه بهم بينهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال بعد التوصل الى "تسوية" مالية مع السلطات، وانتهاء التحقيقات.

 

- الوقوف بجانب اليمن

في نوفمبر العام الماضى، أعلن ولى العهد "إن ضلوع النظام الإيرانى فى تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدوانا عسكريا ومباشرا من قبل النظام الإيرانى".

ومنذ مارس 2015، تقود الرياض تحالفا يساعد القوات الحكومية اليمنية فى حربها ضد الحوثيين وحلفائهم الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ 2014.

 

- حملة دبلوماسية واسعة لتعزيز العلاقات

فى مارس الماضى وبعد زيارتين إلى مصر وبريطانيا حيث تناول الغداء مع الملكة إليزابيث الثانية، قام ولى العهد السعودى بجولة استغرقت أكثر من أسبوعين في الولايات المتحدة قادته إلى البيت الأبيض حيث استقبله الرئيس ترامب فى هيوستون وزار ايضا بوسطن ونيويورك وسياتل ولوس انجليس وسيليكون فالى.

وقام بعد ذلك بزيارتين إلى فرنسا وإسبانيا.

 


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