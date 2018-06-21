تعرف على أهم القرارات والأخبار فى الساعات الماضية فى حصاد اليوم السابع

خلال الساعات الماضية، أُعلنت قرارت وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم لك هنا عبر سطور "اليوم السابع" التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
"الجيزة": انتظام العمل بخطوط السرفيس ووزعنا 12 ألف ملصق بالتعريفة
اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
التموين: رفض 27 طن قمح محلى من المزارعين لاحتوائها على شوائب
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
"الزراعة": خطة تنفيذية للتوسع فى مساحات 7 محاصيل زيتية لإنتاج الزيتوت
الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
مياه الشرب بالجيزة: إنهاء مركز خدمة العملاء بشارع 10 فى بولاق الدكرور
أزهريون يشيعون أكبر معمر أزهرى وينعونه: "فقد الأزهر ركنا شامخا من أركانه"
جانب من جنازة الشيخ معوض عوض إبراهيم
البابا تواضروس: أحوال المسيحيين فى الشرق الأوسط تميل إلى الهدوء
البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
الصحة: توفير 100 ألف طعم للأنفلونزا بوحدات التطعيمات على مستوى الجمهورية
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد
النقل العام
الصحة: إدخال نظام الباركود لتسجيل مرضى الإدمان لسهولة استرجاع بياناتهم
الدكتور هالة زايد وزير الصحة
البحوث الفلكية: اليوم أطول نهار فى السنة بـ14 ساعة
المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
شركات توزيع الكهرباء تشن حمالات مكثفة لرفع العدادات عن الممتنعين عن السداد
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
أوقاف القاهرة: 50 واعظة مصرح لها بالعمل مربية أطفال بالمساجد
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الكهرباء: تنفيذ أعمال البرج 132 للخط الكهربائى غرب البرلس بالقوة الجبرية
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
فتح الباب أمام مالكى "التوك توك" بحى الزيتون لتحديد خط سيرهم مجانا
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
وزير التعليم العالى يعلن تشكيل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
حريق فى خزان زيت التزييت بالوحدة البخارية الثانية بمحطة توليد كهرباء التبين
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
التعليم تعلن شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية ومقر المدارس
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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