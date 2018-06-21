تعرف على أهم القرارات والأخبار فى الساعات الماضية فى حصاد اليوم السابع

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أُعلنت قرارت وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم لك هنا عبر سطور "اليوم السابع" التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة





الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

المهندس حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة

جانب من جنازة الشيخ معوض عوض إبراهيم

البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية





الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة





النقل العام





الدكتور هالة زايد وزير الصحة



المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية





الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة





الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف





الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة





المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة





الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي





الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة





الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني