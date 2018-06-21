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الخميس، 21 يونيو 2018 05:27 م
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تعرف على أهم الأخبار فى حصاد امتحانات الثانوية العامة اليوم

الخميس، 21 يونيو 2018 05:00 م
تعرف على أهم الأخبار فى حصاد امتحانات الثانوية العامة اليوم امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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انتهى طلبة الثانوية العامة اليوم من أداء امتحان مادة التفاضل والتكامل للقسم العلمي "رياضيات"، وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء الطلاب من آداء امتحانهم؛ لذا تصحبكم  "اليوم السابع" عبر السطور المقبلة فى جولة سريعة ومركزة لأهم أخبار وأحداث الثانوية العامة اليوم.

التعليم : 98.7% نسبة النجاح فى اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

 

التعليم: رصد 5 حالات غش وحالتى نشر على الفيس بوك بامتحان التفاضل

صفحات أولياء الأمور تنشر صور لنموذج إجابة مادة التاريخ للثانوية العامة

التعليم : بدء تصحيح إحصاء الثانوية العامة وتقدير درجات الرياضيات تباعا

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

التعليم : بدء تصحيح عينة الفيزياء والتاريخ

"التفاضل والتكامل" يكمل فرحة طلاب علمى رياضة.. امتحان سهل بلا شكاوى ولا تعقيدات.. طالب بالمنيا وراء تصوير الأسئلة ونشرها عبر الإنترنت واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.. ودوريات أمنية تجوب الشوارع المحيطة باللجان

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش


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