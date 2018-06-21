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تركيا تنتقى مراقبى الانتخابات وتمنع مشرعا ألمانيا انتقد حكومة أردوغان

الخميس، 21 يونيو 2018 07:32 م
تركيا تنتقى مراقبى الانتخابات وتمنع مشرعا ألمانيا انتقد حكومة أردوغان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
برلين (أ ش أ)
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قال المشرع الألمانى أندرى هونكو إن الحكومة التركية منعته من دخول البلاد للقيام بدوره كمراقب دولى فى الانتخابات المقررة نهاية الأسبوع الجارى.

وأضاف هونكو وهو عضو حزب اليسار المعارض - فى تصريح أوردته قناة (سكاى نيوز) اليوم الخميس، أن سفير تركيا لدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، أبلغ المنظمة بفيينا بهذا القرار، بينما كان على وشك مغادرة ألمانيا متجها إلى أنقرة.

وكان هونكو قد شارك فى مراقبة انتخابات سابقة فى تركيا، بما فيها الاستفتاء الدستورى الذى أجرى العام الماضي، وانتقد الأوضاع التى جرى فيها التصويت، واتهمته الحكومة بالتعاطف مع حزب العمال الكردستانى المحظور، الاتهام الذى أنكره المشرع الألمانى.

 


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