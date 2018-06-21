تركيا تتسلم أول طائرة أمريكية من نوع اف-35 رغم التوتر بين البلدين

أ ف ب

سلمت الولايات المتحدة الخميس تركيا أول طائرة حربية من نوع اف-35 رغم التوتر القائم بين البلدين، ومعارضة مجلس الشيوخ الأمريكى.

وسلمت المجموعة الدفاعية الأمريكية لوكهيد مارتن صانعة هذا النوع من الطائرات، مسؤولين اتراكا المقاتلة خلال احتفال اقيم فى فورت وورث فى ولاية تكساس.

وتعتبر هذه الطائرة جوهرة التكنولوجيا بسبب قدرتها على الإفلات من أكثر الرادارات تطورا.

وأوضح اللفتنانت كولونيل مايك اندروز المتحدث باسم البنتاجون، أن الطائرة الثانية ستسلم خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تنقل الطائرتان إلى قاعدة لوك الجوية فى ولاية أريزونا.

والمعروف أن مجلس الشيوخ عارض تسليم هذا النوع من الطائرات إلى تركيا بسبب إعلان أنقرة عن رغبتها فى شراء منظومة دفاع جوى روسية من نوع اس-400 يفترض أن تكون طائرات اف-35 قادرة على الافلات منها.