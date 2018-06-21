ترامب يشير إلى لقاء محتمل مع بوتين خلال يوليو المقبل

أ ف ب

أشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس إلى احتمال عقد قمة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى يوليو المقبل، فى ظل اتهامات بتدخل روسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال ترامب "نحن ندرس الاحتمالات" المتعلقة بعقد قمة الشهر المقبل.

وقد أعلن البيت الأبيض فى وقت سابق الخميس أن جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومى، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى موسكو للإعداد للقاء محتمل بين ترامب وبوتين.

ويشارك الرئيس الأمريكى فى 11 و12 يوليو فى قمة الحلف الأطلسى فى بروكسل ثم يزور بريطانيا فى 13 منه ويلتقى رئيسة الوزراء تيريزا ماى والملكة اليزابيث الثانية.

وكان بوتين اعلن فى مطلع يونيو عن استعداده للقاء ترامب، موضحا ان العديد من الدول، على غرار النمسا بشكل خاص، مستعدة لاستضافة هذه القمة.

ورغم العقوبات الاوروبية على روسيا بقيت النمسا قريبة من موسكو ولم تطرد خلافا لدول اوروبية اى دبلوماسى روسى اثر تسميم جاسوس روسى سابق وابنته فى بريطانيا فى مارس.

اضافة الى قضية سكريبال تشهد العلاقات بين واشنطن وموسكو منذ عدة اشهر توترا ناتجا عن وجود شبهات تواطؤ بين فريق حملة ترامب والكرملين.

وقرار ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووى الايرانى ساهم فى زيادة الخلافات بين البلدين بعد ان اكدت موسكو تمسكها به.

ويعود اللقاء الاخير بين بوتين وترامب إلى نوفمبر 2017 فى فيتنام.