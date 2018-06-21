تخفيف حبس شبكة تبادل الزوجات الإخوانية من 3 سنوات لــ سنة

كتب كريم صبحى

قضت محكمة مستأنف بلبيس بالشرقية برئاسة المستشار مصطفى غطاس، بتخفيف حكم حبس شبكة لتبادل الزوجات من 3 سنوات إلى سنة.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين، ثم استأنفت النيابة العامة على حكم البراءة لتقضى المحكمة بحبس المتهمين 3 سنوات، وتقدم المتهمين باستئناف أمام محكمة بلبيس التى قررت تخفيض مدة العقوبة من 3 سنوات الى سنة.

تضمنت تفاصيل التحقيقات فى المحضر رقم 7961 جنح ثانى العاشر من رمضان، أن معلومات كانت قد وردت لإدارة النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث لمباحث الآداب بوزارة الداخلية بوجود صفحة على الإنترنت استغلها القائمون عليها للترويج لتبادل الزوجات، وعلى الفور تواصل معهم أحد الضباط على أنه شخص يريد ممارسة الدعارة، فتم تحديد مكانهم وتوجهت قوة أمنية إلى مسكن المتهم، وقاموا بالقبض على المتهم الأول، وتبين أنه يدعى "تامر.م.ز"، 35 عام، عاطل، وزوجته "سهام.م.س"، 34 عاما، وهى فى حالة تلبس مع المتهم الثالث "أحمد.م.س" 34 عاما .

بتفتيش المكان عثر به على جهاز كمبيوتر وهارد يحتوى على كمية من الفيديوهات والمقاطع الإباحية، ومجموعة من الصور الخاصة بالمتهمة والزوجة فى وضع مخل، بالإضافة إلى العثور على كمية من المنشورات الخاصة بجماعة الاخوان، التى تحض على التظاهر وارتكاب أعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة، تم التحفظ على المضبوطات وإرسالها لقسم الشرطة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الوقائع