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بوتين وبوروشينكو يبحثان هاتفيا الأوضاع فى جنوب شرق أوكرانيا

الخميس، 21 يونيو 2018 03:38 م
بوتين وبوروشينكو يبحثان هاتفيا الأوضاع فى جنوب شرق أوكرانيا بوروشينكو
موسكو(أ ش أ)
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أعلن المكتب الصحفى للكرملين أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأوكرانى بيترو بوروشينكو، بمبادرة من الجانب الأوكرانى، لبحث الأوضاع فى منطق "دونباس" جنوب شرق أوكرانيا.

وذكر بيان للكرملين اليوم الخميس، أن الاتصال الهاتفى بين الرئيسين جرى اليوم، حيث تم بحث الوضع فى "دونباس" مع الأخذ بعين الاعتبار لقاءات وزراء الخارجية فى منتصف يونيو الجارى ومشاورات مساعدى رؤساء دول "صيغة نورماندي" حول تسوية الأزمة جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الرئيس بوتين أعرب عن قلقه من تفاقم الأوضاع فى "دونباس"، وارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين نتيجة تكثيف قصف المنطقة من قبل القوات الأوكرانية.

كما أشار بيان الكرملين إلى أن الرئيسين تطرقا لموضوع تبادل المحتجزين من الجانبين وزيارة مفوضى حقوق الإنسان من كلا البلدين للمواطنين الروس المعتقلين فى أوكرانيا والأوكرانيين فى روسيا.

 


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