"بناء الشخصية الوطنية".. موضوع المؤتمر الدولى لمجلس الشئون الإسلامية

كتب لؤى على

خلال اجتماعه اليوم الخميس ،مع الدكتور أحمد علي عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بديوان عام الوزارة ، اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة موضوع (بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها) ليكون موضوع المؤتمر الدولي القادم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

ويتضمن المحاور التالية :

المحور الأول :

الخطاب الديني والثقافي وأثره في بناء الشخصية.

المحور الثاني :

التعليم وأثره في بناء الشخصية .

المحور الثالث :

الإعلام وأثره في بناء الشخصية .

المحور الرابع :

الأسرة ودورها في بناء الشخصية .

المحور الخامس :

المؤسسات الوطنية ودورها في بناء الشخصية – القوات المسلحة المصرية نموذجًا .