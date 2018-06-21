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الخميس، 21 يونيو 2018 06:49 م
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"بناء الشخصية الوطنية".. موضوع المؤتمر الدولى لمجلس الشئون الإسلامية

الخميس، 21 يونيو 2018 06:42 م
"بناء الشخصية الوطنية".. موضوع المؤتمر الدولى لمجلس الشئون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب لؤى على
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خلال اجتماعه اليوم الخميس ،مع الدكتور أحمد علي عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بديوان عام الوزارة ، اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة موضوع (بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها) ليكون موضوع المؤتمر الدولي القادم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية  .
 
ويتضمن المحاور التالية :
 
المحور الأول :
 
الخطاب الديني والثقافي وأثره في بناء الشخصية.
 
المحور الثاني :
 
التعليم وأثره في بناء الشخصية .
 
المحور الثالث :
 
الإعلام وأثره في بناء الشخصية .
 
المحور الرابع :
 
الأسرة ودورها في بناء الشخصية .
 
المحور الخامس :
 
المؤسسات الوطنية ودورها في بناء الشخصية – القوات المسلحة المصرية نموذجًا .
 
 
 
 
 

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