"بناء الشخصية الوطنية".. موضوع المؤتمر الدولى لمجلس الشئون الإسلامية

خلال اجتماعه اليوم الخميس ،مع الدكتور أحمد علي عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بديوان عام الوزارة ، اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة موضوع (بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها) ليكون موضوع المؤتمر الدولي القادم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
ويتضمن المحاور التالية :
المحور الأول :
الخطاب الديني والثقافي وأثره في بناء الشخصية.
المحور الثاني :
التعليم وأثره في بناء الشخصية .
المحور الثالث :
الإعلام وأثره في بناء الشخصية .
المحور الرابع :
الأسرة ودورها في بناء الشخصية .
المحور الخامس :
المؤسسات الوطنية ودورها في بناء الشخصية – القوات المسلحة المصرية نموذجًا .
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