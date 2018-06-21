انتبه.. 5 مؤشرات تدل على الإصابة بجلطة المخ.. تعرف عليها

كتبت أمل علام

قال الدكتور إسماعيل رمضان، أستاذ المخ والأعصاب بطب الإسكندرية، خلال مؤتمر منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسكتة الدماغية، إن هناك علاقة بين أمراض القلب، وجلطات المخ، موضحا أن هناك بعض الحالات تستجيب للعلاج الطبى، والبعض الأخر تستلزم التدخل الجراحى لعلاج مشاكل القلب والتى أدت إلى حدوث جلطة المخ.

وأضاف أن هناك بعض المشاكل قد تحدث للقلب تؤدى إلى جلطة المخ مثل اضطراب الأذين الأيسر، مثل الذبذبة الأذينية، وبعض العيوب الخلقية بالقلب، وقصور الشريان التاجى، موضحا أن جزءا كبيرا من هذه الحالات يستجيب للعلاج الطبى الدوائى الجديد دون الحاجة إلى التدخل الجراحي أو من خلال القسطرة، وخصوصا العيوب الخلقية.

وأكد أن هناك أدوية حديثة لإذابة جلطات المخ التى تشترط التدخل السريع فى غضون أقل من 6 ساعات، مشددا على ضرورة إسعاف المريض فورا إذا شعر ببعض المؤشرات التى تدل على الإصابة بالجلطة مثل ثقل الجانب الأيمن أو الأيسر من الجسم، أو ثقل اللسان، أو تنميل فى الأطراف، أو الدوخة الشديدة، أو صعوبة البلع المفاجئة.