اليوم السابع: "منتخب مصر يتحدى 5 مطبات أمام السعودية"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية ابرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "منتخب مصر يتحدى 5 مطبات أمام السعودية"، وفيه: الصور المفبركة للفنانين أشعلت السوشيال ميديا.. «بريزنتيشن »: وفد النجوم بروسيا لم يتجاوز 10 ولا صحة لوجودهم بفندق المنتخب.. «المصرية للاتصالات » تصدرت لدعم الكرة فى مصر وقت أن غاب الجميع، والتفاصيل الكاملة فى الصحة السادسة من العدد الورقى.

وتقرأ أيضا، "ملحمة جديدة لأبطال سيناء 2018"، وفيه: البيان الـ 24 : القضاء على 32 تكفيرياً واكتشاف وتدمير 272 مخزناً ووكراً عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وحرس الحدود يقبض على 1099 متسللاً على الاتجاه الغربى، والتفاصيل فى الصفحة الرابعة من النسخة المطبوعة.

وداخل العدد



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ـ رانيا المشاط لـ cnn: استفدنا من المونديال فى الدعاية لمصر سياحيا واستثماريا

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