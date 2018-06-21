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اليوم السابع: "منتخب مصر يتحدى 5 مطبات أمام السعودية"

الخميس، 21 يونيو 2018 07:00 م
اليوم السابع: "منتخب مصر يتحدى 5 مطبات أمام السعودية" اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية ابرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "منتخب مصر يتحدى 5 مطبات أمام السعودية"، وفيه: الصور المفبركة للفنانين أشعلت السوشيال ميديا.. «بريزنتيشن »: وفد النجوم بروسيا لم يتجاوز 10 ولا صحة لوجودهم بفندق المنتخب.. «المصرية للاتصالات » تصدرت لدعم الكرة فى مصر وقت أن غاب الجميع، والتفاصيل الكاملة فى الصحة السادسة من العدد الورقى.

 

وتقرأ أيضا، "ملحمة جديدة لأبطال سيناء  2018"، وفيه: البيان الـ 24 : القضاء على 32 تكفيرياً واكتشاف وتدمير 272 مخزناً ووكراً عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وحرس الحدود يقبض على 1099 متسللاً على الاتجاه الغربى، والتفاصيل فى الصفحة الرابعة من النسخة المطبوعة.

 

وداخل العدد
 

ـ «السيسى » يؤكد لرئيس «إينى » أهمية الالتزام بالجدول الزمنى لتطوير ظهر
 

ـ رانيا المشاط لـ cnn: استفدنا من المونديال فى الدعاية لمصر سياحيا واستثماريا

ـ أمير كرارة: نجاح «كلبش » كرم من عند ربنا
 

ـ سقوط «الشيخ كيرلس » أخطر دجال فى مصر بـ 18 مليون جنيه

ـ 20 من طلاب الثانوية حصلوا على الدرجة النهائية فى اللغة الأجنبية الثانية
 

ـ «النقل » تؤجل تنفيذ مترو الهرم لأجل غير مسمى

ـ الإرهابيون «بودى » و «ميمى » بدلا من «أبوحذيفة » و «أبوعمر
 

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كاس العالم

منتخب مصر

مونديال روسيا

السيسى

سيناء 2018




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