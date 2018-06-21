اليابان توقف تدريبات دفاعية بعد قمة ترامب وكيم

رويترز

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الخميس، أن طوكيو قررت وقف تدريبات تهدف للاستعداد للتصدي لهجوم صاروخى من كوريا الشمالية وذلك بعد أن خففت القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون من حدة التوتر.

وقال مسؤول فى مكتب مجلس الوزراء لرويترز إن المكتب سيدلى بإعلان بشأن المناورات غدا الجمعة.

والتقى ترامب وكيم الأسبوع الماضي في سنغافورة حيث أعلن الزعيم الكورى الشمالي التزامه "بالعمل من أجل نزع السلاح النووى بالكامل من شبه الجزيرة الكورية". أما ترامب فقال إنه سيوقف التدريبات العسكرية المشتركة بين بلاده وكوريا الجنوبية واصفا إياها بأنها "استفزازية".

ورحبت اليابان بالقمة باعتبارها خطوة أولى نحو نزع سلاح بيونج يانج النووى، لكنها قالت أيضا حينها إن التدريبات المشتركة بين واشنطن وسول رادع مهم لتهديدات كوريا الشمالية.