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الخميس، 21 يونيو 2018 02:44 م
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المئات من لاجئى الروهينجا يطالبون المجتمع الدولى ببذل الجهود لضمان أمنهم

الخميس، 21 يونيو 2018 12:46 م
المئات من لاجئى الروهينجا يطالبون المجتمع الدولى ببذل الجهود لضمان أمنهم الروهينجا ـ صورة أرشيفية
داكا (أ ش أ)
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دعا المئات من لاجئى أقلية الروهينجا، المجتمع الدولى لبذل المزيد من الجهود من أجل ضمان أمنهم وحصولهم على حقوقهم الانسانية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم الخميس، أن اللاجئين نظموا مسيرة جابت أحد المخيمات فى بلدة كوكس بازار ببنجلاديش، وطالبوا بالحصول على الجنسية فى ميانمار.

وقال أحد المشاركين فى المسيرة " نود أن نبعث برسالة للمجتمع الدولى نطالبه فيها ببذل الجهود من أجل مساعدتنا على العودة إلى الديار".

يشار إلى أن مسلمى الروهينجا يعانون من الاضطهاد فى البلد ذات الأغلبية البوذية، إذ يعدهم الكثيرون فى ولاية "راخين" وأنحاء ميانمار مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنجلاديش.

 


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