اللواء طيار محمد عباس حلمى قائدا للقوات الجوية خلفا لـ"يونس المصرى"

كتب زكى القاضى

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، السيرة الذاتية للواء طيار أركان حرب محمد عباس حلمى، قائد القوات القوات الجوية الجديد، خلفا للفريق يونس المصرى، الذى تولى منصب وزير الطيران المدنى فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى.

اللواء طيار محمد عباس حلمى هاشم من مواليد 20 يناير 1961، وتخرج فى إبريل 1982 من الكلية الجوية، وتم ترقيته فى يناير 2012 لرتبة لواء.

حصل اللواء محمد عباس حلمى، على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية، وماجستير العلوم العسكرية، من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا، من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

تدرج قائد القوات الجوية، فى الوظائف القيادية وصولا إلى رئيس أركان القوات الجوية، وحصل على نوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى، ونوط 25 ابريل 1982، وميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو 1952، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 73، وميدالية العيد الخمسينى للقوات الجوية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، بالإضافة إلى ميدالية اليوبيل الماسى للقوات الجوية، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء.