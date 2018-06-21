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الخميس، 21 يونيو 2018 03:42 م
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السجن 7 سنوات لعامل قتل نجله الرضيع بالإسكندرية

الخميس، 21 يونيو 2018 03:03 م
السجن 7 سنوات لعامل قتل نجله الرضيع بالإسكندرية محكمة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد سكيكر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد على عبدالمجيد ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد على حسين وإيهاب النادي، بالسجن 7 سنوات لعامل قتل نجله الرضيع.
 
تعود أحداث القضية رقم 6851 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة ثان العامرية، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بمقتل طفل رضيع بعد تهشم رأسه بمنطقة الهوارية قسم ثان العامرية. 
 
وكشفت التحريات قيام المتهم "محمد.م.ن" بعد توجه زوجته إلى  إحدى  الجيران فتعدى على نجله الرضيع وسدد له عدة ضربات على رأسه حتى تهشمت وتوفى بعد وصوله للمستشفى.
 
وكشفت التحقيقات، أن المتهم أقام علاقة غير شرعية مع والدة الطفل نتج عنها حملها للمجني عليه وترك محل إقامتهم بالبحيرة وتزوجها في الإسكندرية خشية افتضاح أمرهما وعند مروره بضائقة مالية قرر التخلص من نجله لرغبته في العودة إلى محل إقامته.
 
 تم القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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عامل يقتل نجله الرضيع




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