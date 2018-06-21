الدخلية تضبط 250 جرام من مخدر الهيروين و2500 قرص مخدر بحملات أمنية

كتب دينا الحسينى - تامر البطريقي

قامت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها بحملات أمنية بمحافظات "القاهرة والاسكندرية وبورسعيد".

أسفرت جهود المكافحة عن ضبط "أحمد.ع.ت"، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"محمد.س.ف"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام"، و "محمد.س.ف"، سبق اتهامه فى 5 قضايا متنوعة أخرهم قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد، وبحوزته " 1500 قرص مخدر لعقار الترامادول"، و"يسرى.ع.م"، سبق اتهامه فى 7 قضايا متنوعة أخرهم قضية "مخدرات" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وبحوزته " 1000 قرص مخدر لعقار الترامادول ".