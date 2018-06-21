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الحماية المدنية بالمنوفية تسيطر على حريق بمخزن قطن بشبين الكوم

الخميس، 21 يونيو 2018 11:53 ص
الحماية المدنية بالمنوفية تسيطر على حريق بمخزن قطن بشبين الكوم حريق - أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بمخزن قطن بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب حريق بمخزن قطن بقرية شنوان دائرة المركز.
 
وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذى نشب بمخزن قطن أسفل عقار مكون من ثلاث طوابق ملك "ص.ا.ا" 42 سنة، نجار مسلح مقيم بذات الناحية مستأجر لـ"ج.م.ح" 47 سنة منجد مقيم مدينة منوف لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات التلفيات احتراق بكمية من الأقطان.
 
وبسؤال المستأجر رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3435 إدارى مركز شبين الكوم لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 
 
 
 

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