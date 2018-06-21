الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف العربى يحرر مديرية نعمان بالبيضاء

إيمان حنا

نجحت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن، اليوم الخميس، فى تحرير مديرية نعمان شمال محافظة البيضاء بالكامل، بعد معارك متواصلة مع مليشيات الحوثى الإنقلابية لليوم الثانى على التوالى.

وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش تمكنوا اليوم من تحرير منطقة مفرق الجريبات وحصير الجار ومنطقة عراء وقرى الغول، وصولاً إلى تحرير جبل الأشعر الاستراتيجى التابع لمديرية الملاجم، والذى يطل على منطقة فضحة، وسط انهيار واسع فى صفوف مليشيات الحوثى الانقلابية.

وكانت قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربى قد أطلقت أمس عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع المهمة منها "عقبة القنذع" والتى تعد من أهم المواقع الاستراتيجية بالمنطقة.

وأضاف المصدر بأن المعارك مستمرة حتى اللحظة، وأن طلائع الجيش الوطني دخلت أولى مناطق مديرية الملاجم، حيث ستلتحم جبهة نعمان آل عواض مع جبهة ناطع بمنطقة فضحة التابعة لمديرية الملاجم.

وذكر المصدر أن معارك اليوم أسفرت عن مقتل أكثر من 25 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية وجرح آخرين، فيما تمكنت قوات الجيش من أسر 20 من عناصر المليشيات، كما دمّرت مقاتلات التحالف العربى تعزيزات ومواقع متفرقة للمليشيات.