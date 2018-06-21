video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 09:25 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الجنائية الدولية تحدد مهلة لميانمار بشأن الاختصاص القضائى فى ترحيل الروهينجا

الخميس، 21 يونيو 2018 07:49 م
الجنائية الدولية تحدد مهلة لميانمار بشأن الاختصاص القضائى فى ترحيل الروهينجا الجنائية الدولية
أمستردام (رويترز)
إضافة تعليق

حدد قضاة فى المحكمة الجنائية الدولية مهلة نهائية لميانمار من أجل الرد على طلب من الإدعاء بأن يدرسوا نظر قضية بشأن مزاعم عن ترحيل أقلية الروهينجا إلى بنجلادش.

وفى قرار نشر اليوم الخميس، طلب القضاة من ميانمار الرد بحلول 27 يوليو، على الطلب الذى قدم فى أبريل، بأن تمارس المحكمة الجنائية الدولية حق الاختصاص القضائى فى الجرائم المزعومة.

وهرب نحو 700 ألف معظمهم من الروهينجا المسلمين من ميانمار التى يلغب البوذيون على سكانها إلى بنجلادش بعد حملة عسكرية فى أغسطس 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقى.

وجاء فى القرار "فى ظل المزاعم بأن جرائم ترحيل ارتكبت على أراضى ميانمار ترى المحكمة أن من الملائم الحصول على ملاحظات من سلطات ميانمار بشأن طلب الإدعاء".

ولا تملك أول محكمة دائمة فى العالم لجرائم الحرب اختصاصا تلقائيا فى ميانمار لأنها ليست عضوا فى المحكمة. لكن الادعاء طلب من المحكمة بحث أزمة الروهينجا وبدء محاكمة محتملة عن طريق بنجلادش وهى عضو فى المحكمة.

وقالت المدعية فاتو بنسودا إنه بالنظر إلى طبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود فإن الحكم بمنح المحكمة الاختصاص سيتماشى مع المبادئ القانونية الراسخة. لكنها أقرت بأن هناك بعض اللبس بشأن تعريف جريمة الترحيل وبوجود قيود على اختصاص المحكمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجنائية الدولية تأمر بإطلاق سراح نائب رئيس الكونغو الديمقراطية السابق

الجنائيه الدوليه

اخبار الجنائيه الدوليه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

الروهينجا




لا تفوتك
السيسي لكبير مستشارى ترامب: ندعم تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

السيسي لكبير مستشارى ترامب: ندعم تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

رسميا.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. الإسكان: كراسات الشروط داخل فروع بنك التعمير والإسكان قبل الموعد بيومين.. ومصادر: سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه.. و2048 شقة بمساحات 130 وحتى 180 مترا

رسميا.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. الإسكان: كراسات الشروط داخل فروع بنك التعمير والإسكان قبل الموعد بيومين.. ومصادر: سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه.. و2048 شقة بمساحات 130 وحتى 180 مترا

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة