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الخميس، 21 يونيو 2018 03:48 م
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الثانوية الأزهرية: ضبط 27 مخالفة بامتحان مادة الصرف للقسم الأدبى

الخميس، 21 يونيو 2018 01:57 م
الثانوية الأزهرية: ضبط 27 مخالفة بامتحان مادة الصرف للقسم الأدبى امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
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أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تقريره عن امتحان طلاب القسم الأدبى لمادة الصرف، اليوم الخميس، موضحا أنه لم يتم رصد أى شكاوى من صعوبة الامتحان أو خروجه عن المنهج المقرر، ولم يتم نشر أي كلمة تتعلق بالاختبار على أىّ من مواقع التواصل الاجتماعي ،كما راعى الامتحان مواصفات الورقة الامتحانية التي تدرب عليها الطلاب . 
 
وأكد قطاع المعاهد في تقريره أن  الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المعهود بالعام الماضي والامتحانات التجريبية .
 
تم رصد بعض المخالفات وبيانها كالتالي :-  
 
ضبط  ( 1 ) حالة بالمحمول وتم تحرير محضر بها 
ضبط  ( 15 ) حالة غش ورقي باللجان  وتم تحرير محاضر بها 
ضبط  (1) حالة تمزيق ورقة الإجابة   وتم تحرير محضر بها 
ضبط ( 1 ) حالة لم يكتب أي شيء بورقة الإجابة وتم تحرير محضر بها
تم نقل الطالب بلجنة بسيون للمستشفى بسيارة الإسعاف في تمام الساعة 9.30 صباحًا 
ضبط ( 2 ) حالة إخلال باللجنة وتم تحرير محاضر بها .
تم إلغاء ( 1 ) رئيس لجنة وتحويلهم للشئون القانونية
تم إلغاء ( 6 )عضوًا باللجان  وتحويله للشئون القانونية .

 


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الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الصرف




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