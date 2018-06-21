التعليم: الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان التفاضل من الشرقية

كتب محمود طه حسين

حددت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطالب واللجنة المسئولة عن تصوير أجزاء من امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق.

وأعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب من لجنة بمحافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.