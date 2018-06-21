التصديرى للسلع الهندسية يوقع بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات

إسلام سعيد

وقع المجلس التصديرى للسلع الهندسية وعددا من المجالس التصديرية برتوكول تعاون بين المجالس التصديرية و بنك تنمية الصادرات بهدف تعزيز التعاون مع البنك، والترويج من الطرفين للخدمات المتاحة للمصدر.

وقام بتوقيع البروتوكول سمير عارف بالنيابة عن المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس، فيما شارك فى توقيع البروتوكول المهندس محمد ناصف والمهندس حسام عبد العزيز بالإنابة عن أعضاء مجلس الإدارة.

ويأتى توقيع البرتوكول فى إطار الدور الذى يقوم به المجلس التصديرى للسلع الهندسية والمجالس المختلفة لتعزيز الفرص ودعم الصادرات المصرية للخارج.

حضر اللقاء المديرون التنفيذيين لعدد من المجالس التصديرية، بالإضافة إلى ممثلى مجلس إدارة المجلس التصديرى للسلع الهندسية وعدد من المجالس الأخرى.