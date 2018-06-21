التحقيق مع المتهمين فى واقعة السطو على جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، بعرض المتهمين فى واقعة السطو على جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، وسرقة الأختام والخزينة، على نيابة العاشر من رمضان، برئاسة خالد صلاح، مدير نيابة العاشر من رمضان، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أشرف عليه اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، وضم الشتكيل ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد غازى، رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه، وبرئاسة العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائى، بالعاشر من رمضان، بإشراف العميد عمرو عبد الرزاق، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "إسلام س ف" 28 سنة عامل نظافة بجمعية المستثمرين، و" حمادة م ف" 27 سنة عامل ابن عم المتهم الأول و" تامر ر ع " 24 سنة، و" أسامة أ م" 26 سنة عامل، و" محمد ع ح" 27 سنة عامل جمعيهم مقيمين مركز الزقازيق.