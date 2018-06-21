video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

التحقيق مع المتهمين فى واقعة السطو على جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان

الخميس، 21 يونيو 2018 12:58 م
التحقيق مع المتهمين فى واقعة السطو على جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان المتهمون والمضبوطات
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، بعرض المتهمين فى واقعة السطو على جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، وسرقة الأختام والخزينة، على نيابة العاشر من رمضان، برئاسة خالد صلاح، مدير نيابة العاشر من رمضان، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أشرف عليه اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، وضم الشتكيل ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد غازى، رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه، وبرئاسة العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائى، بالعاشر من رمضان، بإشراف العميد عمرو عبد الرزاق، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "إسلام  س ف" 28 سنة عامل نظافة بجمعية المستثمرين، و" حمادة م ف" 27 سنة عامل ابن عم المتهم الأول و" تامر ر ع " 24 سنة، و" أسامة أ م" 26 سنة عامل، و" محمد ع ح" 27 سنة عامل جمعيهم مقيمين مركز الزقازيق.

تم ضبط الأول وضبط الثاني والثالث بحوزتهم 46 ألف جنيه ، من إجمالى المبلغ المسروق 146 ألف، وتبين من التحقيقات قيام المتهم الأول باستغلال عمله بالجمعية، واتفق مع باقى المتهمين، على ارتكاب الواقعة، وعقب الاستيلاء على محتويات الخزن قاموا بإلقائها بإحدى الترع للتخلص منها، وأرشد المتهم الثانى عن السلاح المستخدم فى الواقعة بندقية و4 طلقات، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج الخزن من الترعة وجار ضبط باقى المتهمين.

وكان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الهيئة العامة للاستثمار فرع العاشر من رمضان رقم 6156 لسنة 2018 قسم أول العاشر من رمضان بسرقة 22 ألفا و350 جنيهًا من خزانة الفرع.

وتناولت تفاصيل البلاغ، قيام 4 مجهولون بالسطو على مقر الهيئة بالدور الثالث فى جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، والذى يضم "الغرفة التجارية، ونقابة المحامين والهيئة"، وسرقة الأختام والخزينة بعد تكتيف 2 من الخفراء بالمبنى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الشرقية يضبط المتهمين فى واقعة السطو على جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

جمعية المستثمرين

العاشر من رمضان

مدير امن الشرقية




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة