التحقيق مع المتهمين فى واقعة السطو على جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، بعرض المتهمين فى واقعة السطو على جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، وسرقة الأختام والخزينة، على نيابة العاشر من رمضان، برئاسة خالد صلاح، مدير نيابة العاشر من رمضان، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى أشرف عليه اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، وضم الشتكيل ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد غازى، رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه، وبرئاسة العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائى، بالعاشر من رمضان، بإشراف العميد عمرو عبد الرزاق، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "إسلام س ف" 28 سنة عامل نظافة بجمعية المستثمرين، و" حمادة م ف" 27 سنة عامل ابن عم المتهم الأول و" تامر ر ع " 24 سنة، و" أسامة أ م" 26 سنة عامل، و" محمد ع ح" 27 سنة عامل جمعيهم مقيمين مركز الزقازيق.
تم ضبط الأول وضبط الثاني والثالث بحوزتهم 46 ألف جنيه ، من إجمالى المبلغ المسروق 146 ألف، وتبين من التحقيقات قيام المتهم الأول باستغلال عمله بالجمعية، واتفق مع باقى المتهمين، على ارتكاب الواقعة، وعقب الاستيلاء على محتويات الخزن قاموا بإلقائها بإحدى الترع للتخلص منها، وأرشد المتهم الثانى عن السلاح المستخدم فى الواقعة بندقية و4 طلقات، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج الخزن من الترعة وجار ضبط باقى المتهمين.
وكان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الهيئة العامة للاستثمار فرع العاشر من رمضان رقم 6156 لسنة 2018 قسم أول العاشر من رمضان بسرقة 22 ألفا و350 جنيهًا من خزانة الفرع.
وتناولت تفاصيل البلاغ، قيام 4 مجهولون بالسطو على مقر الهيئة بالدور الثالث فى جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، والذى يضم "الغرفة التجارية، ونقابة المحامين والهيئة"، وسرقة الأختام والخزينة بعد تكتيف 2 من الخفراء بالمبنى.
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