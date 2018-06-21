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التحالف العربى ينظم رحلة لأطفال اليمن لتوعيتهم بمخاطر الألغام.. فيديو

الخميس، 21 يونيو 2018 03:48 م
التحالف العربى ينظم رحلة لأطفال اليمن لتوعيتهم بمخاطر الألغام.. فيديو التحالف وتوعية الاطفال بمخاطر الألغام بالحديدة
إيمان حنا
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نظمت قوات التحالف العربي، رحلة غير اعتيادية، في مهمة إنسانية تستهدف الأطفال اليمنيين، لتعريفهم بأنواع الألغام و مخاطرها، والتي زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية بين السكان عشوائيا، حسبما أوردت سكاى نيوز.

جاءت هذه الرحلة ضمن حملة لنزع الألغام، بدأتها قوات التحالف من المناطق المحررة على امتداد الساحل الغربي في اليمن بعد تحرير مطار الحديدة، وطرد ميليشيات الحوثي منه.

يتولى فريق مختص بالعبوات المبتكرة والألغام تابع  للقوات الإماراتية، تعريف الأطفال بأشكال الألغام وأنواعها  ومخاطرها.

وشملت المهمة الإنسانية والتعليمية المناطق المحررة على امتداد الساحل الغربي، فسكان هذه المناطق يتربص بهم الموت بين خطوة وأخرى.

ويعاني اليمنيون من خطر الألغام منذ انقلاب الحوثي على الشرعية، حيث يحتوي كل بيت يمني على قصة مأساوية، سببها لغم زرعته أيادي البطش والدمار الحوثية، حولت حياة اليمنين إلى جحيم يتذكرون قصصه بكل تفاصيلها المؤلمة.


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الألغام فى اليمن

التحالف العربى

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