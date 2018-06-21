video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 03:46 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الاستخبارات العراقية تعتقل 4 إرهابيين خططوا لتنفيذ عمليات جنوب الموصل

الخميس، 21 يونيو 2018 02:01 ص
الاستخبارات العراقية تعتقل 4 إرهابيين خططوا لتنفيذ عمليات جنوب الموصل عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال 4 إرهابيين، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات جنوب الموصل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية، مساء الأربعاء، عن المديرية فى بيان قولها إن "مفارز الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 والتى تتولى تعقب ما تبقى من فلول وخلايا عصابات (داعش) الإرهابية وبعملية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيفة وبكمين محكم، تمكنت من استدراج 4 إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأضافت أنها "ألقت القبض عليهم فى منطقة المطاحن جنوب الموصل"، مشيرًا إلى أن "هؤلاء مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ١/٤ إرهاب".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية فى مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات العراقية تعثر على 187 جثة لعناصر داعش فى الموصل

الداخلية العراقية تعتقل ما يسمى بـ"مسؤول عقارات داعش" مع والده فى الموصل

الاستخبارات العراقية

العراق

أخبار العراق

اعتقال 4 إرهابيين

تنفيذ عمليات

الموصل




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة