"الاستئناف" تتسلم قضية سحل شاب بولاق الدكرور.. ومصدر: الجناة تعمدوا قتله

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت نيابة استئناف القاهرة ملف التحقيقات فى قضية "سحل شاب بولاق الدكرور"، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ11 فى القضية، والذى من بينهم 7 متهمين محبوسين و4 هاربين، أمام إحدى دوائر جنايات الجيزة؛ والمنسوب إليهم اتهامات القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والبلطجة.

وكشف مصدر قانونى، أن أمر إحالة المتهمين فى القضية تضمن اعترافات المتهمين التفصيلية فى تحقيقات النيابة، والذين أكدوا خلالها سعى المتهم الرئيسى فى الأحداث "صابر.ا"؛ للانتقام من المجنى عليه "زين العابدين.ز" 32 عامًا؛ لإصابته ابنته برش خرطوش فى عيناها؛ والذى تسبب فى ضعف بصرها؛ ووفاتها فيما بعد نتيجة ملامستها سلك كهرباء عارً؛ لعدم تمكنها من رؤيته، وهى نفس الرواية التى ذكرها المتهم الرئيسى ولم ينفها.

وأضاف المصدر، أن تحريات المباحث أكدت استعانت المتهم "صابر.ا" بعدد من أفراد عائلته وأصدقائه، وترصدوا للمجنى عليه، بعدما أعدوا الأسلحة النارية والبيضاء، واستفردوا به أثناء تواجده بمنطقة صفط اللبن، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، وجردوه من ملابسه، وطافوا به أرجاء الشارع، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات ونزيف داخلى، وهى الإصابات التى أسفرت عن وفاته فيما بعد.

وأكد المصدر، أن أمر إحالة المتهمين فى القضية تضمن تقرير تفريغ كاميرات المراقبة، والذى اثبت تورط المتهمين الـ11 الوارد أسمائهم بأمر الإحالة فى التعدى على المجنى عليه بالضرب والسحل والتعذيب، كما أكدت أقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات ما جاء بتحقيقات النيابة، وتم إرفاق أقواله بمذكرة الإحالة، فضلاً عن تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان الضحية، والذى اثبت تعرضه للضرب والتعذيب مما أسفر عن وفاته، وحدد بشكل مفصل طبيعة الإصابات التى لحقت به.

وقال المصدر، إن الاتهامات التى وجهت للمشاركين فى تلك الجريمة، هى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهذه التهمة عقوبتها تصل إلى الإعدام، ويضاف إليها اتهامهم بحيازة سلاح بدون ترخيص واستعماله والترويع والبلطجة وهذه عقوبتها تصل للمؤبد، ومن حق المحكمة استخدام سلطتها المخولة لها بنص المادة 32 من قانون العقوبات، لتوقيع العقوبة الأشد وهى الإعدام.

وتابع أن كل من وجد على مسرح الجريمة هو فاعل أصلى ما دام كان شريكاً فيها ويشد من أزر المتهم الرئيسى ويسانده ويدعمه فى تنفيذه جريمته وهى القتل، ويقع عليه نفس العقوبة الموقعة على المتهم الرئيسى، ويحاكم أيضا بتهمة القتل العمد، وأن أدلة الثبوت فى تلك القضية كافية لإحالتها فى وقت قريب، خاصة مع توافر الفيديوهات التى سجلت الواقعة، ومع اعتراف المتهم الرئيسى بالاتهامات المسندة إليه.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أحالت المتهمين الـ11 بينهم 7 محبوسين و4 هاربين، فى واقعة سحل الشاب "زين العابدين. ز" 32 سنة، وقتله بشوارع بولاق الدكرور، إلى محكمة جنايات الجيزة لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب اتهامات، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أن المتهمين فى الواقعة والبالغ عددهم 11 اعتدوا على شاب يدعى "زين العابدين.ز" 32 عاماً بحى صفط اللبن بالجيزة، وسحلوه عارياً فى الشارع، ومثلوا به مما أسفر عن وفاته متأثراً بجراحه داخل المستشفى.