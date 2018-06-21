استقالة وزير التجارة البريطانى احتجاجا على مشروع توسيع مطار هيثرو

لندن(أ ش أ)

أعلن وزير التجارة البريطانى جريج هاندز استقالته من منصبه اليوم الخميس، احتجاجا على مشروع توسيع مطار هيثرو الدولى فى لندن، متعهدا بالوفاء بوعده بمحاربة هذا المشروع .

وقال هاندز - حسب ما نقلته صحيفة " ذى إندبندنت" البريطانية - إنه لم يكن أمامه خيار إلا الاستقالة، بعد دفع رئيسة الوزراء تريزا ماى نواب حزب المحافظين فى البرلمان للتصويت لصالح مشروع إنشاء مدرج جديد فى مطار هيثرو.

وأضاف هاندز - عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أنه أبلغ تريزا ماى فى وقت مبكر من الأسبوع الجارى بأنه سوف يفى بوعوده الانتخابية لسكان تشيلسى وفولهام، وسيصوت ضد مشروع هيثرو.

وذكرت الصحيفة أن الاستقالة ستثقل وزير الخارجية بوريس جونسون - الذى يعد أشد منتقدى المشروع - بالضغوط، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يكون خارج بريطانيا لتجنب التصويت على المشروع يوم الاثنين المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الاستقالة تمثل ضربة قوية لتريزا ماى، لأن هاندز مكلف بقيادة مشروع التجارة الحيوى وتمريره فى البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة.