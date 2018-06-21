إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب ظهر اليوم الخميس، 7 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجار تحرير محضر بالواقعة .

وتلقى الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأخمر إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة تم نقلهم جميعا لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج .

كما تبين أن الإصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة .