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إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة

الخميس، 21 يونيو 2018 02:38 م
إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة حادث
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب ظهر اليوم الخميس، 7 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجار تحرير محضر بالواقعة .

وتلقى الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأخمر إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة تم نقلهم جميعا لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج .

كما تبين أن الإصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة .

 


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