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الخميس، 21 يونيو 2018 06:50 م
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إحالة أوراق متهمين بقتل عامل بسبب خلافات ثأرية بقنا إلى فضيلة المفتى

الخميس، 21 يونيو 2018 06:14 م
إحالة أوراق متهمين بقتل عامل بسبب خلافات ثأرية بقنا إلى فضيلة المفتى إعدام -أرشيفية
قنا – هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بإحالة أوراق عاملين، لفضيلة مفتى الجمهورية لاتهامه بقتل آخر بسبب خلافات ثأرية بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

وتعود أحداث القضية إلى مايو 2017، عندما وجهت النيابة العامة فى الواقعة المقيدة برقم 1776 لسنة 2017 كلي قنا ضد محمود.م.ع، وعبدالله.م.س، عاملين، تهمة قتل مصطفى.م.أ، بسبب خلافات ثأرية.

وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادى والتى حملت رقم 6225 لسنة 2017 جنايات دشنا، وقضت برئاسة المستشار سامح عبد الغنى العنتبلى، وعضوية المستشارين حسام هاشم ووائل عرابى، وسكرتارية عبد اللطيف عبد الحميد وحسين عبد المنعم حسين وأسامة الأمير، بمعاقبة المتهمين بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتى.


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