أوغلو: المقاتلون الأكراد سيبدأون فى الانسحاب من منبج السورية يوليو المقبل

رويترز

قال وزير الخارجية التركى، مولوود تشاويش أوغلوا، اليوم الخميس، أن المقاتلون الأكراد سيبدأون فى الانسحاب من منبج السورية اعتبارا من الرابع من يوليو.

وأعربت سوريا عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتوغل قوات تركية وأمريكية فى محيط مدينة منبج، مؤكدة انها أكثر تصميما وعزيمة على تحرير كامل التراب السورى من أى تواجد أجنبى.

وقال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية فى تصريح لوكالة الأنباء السورية، إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق إزاء توغل قوات تركية وأمريكية فى محيط مدينة منبج والذى يأتى فى سياق العدوان التركى والأمريكى المتواصل على سيادة وسلامة ووحدة أراضى الجمهورية العربية السورية وإطالة أمد الأزمة فى سوريا وتعقيدها.