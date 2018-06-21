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الخميس، 21 يونيو 2018 07:31 م
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أمريكا تبدى استعدادها لدعم إجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان

الخميس، 21 يونيو 2018 07:17 م
أمريكا تبدى استعدادها لدعم إجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان مسلحو طالبان
واشنطن (أ ش أ)
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قالت النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون وسط وجنوب آسيا أليس ويلز إن حكومة الولايات المتحدة مستعدة لدعم وتسهيل والمشاركة فى المفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وأضافت ويلز، خلال شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى اليوم الخميس، حسبما نقلت وكالة (خاما برس) الأفغانية - "إن النتائج المرجوة من أى عملية سلام واضحة ولم تتغير، يجب على طالبان نبذ العنف، وقطع العلاقات مع القاعدة، وتطبيق الدستور الأفغانى - بما فى ذلك مواد حماية المرأة والأقليات".

وأردفت "لقد كانت هناك إشارات على أن قادة حركة طالبان فى باكستان يناقشون مزايا الانضمام إلى عملية سلام، ومع ذلك لم تستجب الحركة لعرض الرئيس الافغانى للمحادثات غير المشروطة".

يأتى ذلك تزامنا مع تأكيد قيادة حركة طالبان على إجراء المحادثات المباشرة مع المسؤولين الأمريكيين فى محاولة لإنهاء الصراع الدائر فى أفغانستان.

 


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