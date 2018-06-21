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أحمد المسمارى: الطيران الليبى يلاحق الإرهابيين فى الهلال النفطى

الخميس، 21 يونيو 2018 11:03 ص
أحمد المسمارى: الطيران الليبى يلاحق الإرهابيين فى الهلال النفطى العميد أحمد المسمارى
كتب : أحمد جمعة
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بسطت قوات الجيش الوطنى الليبى، سيطرتها على منطقة الهلال النفطى بعد دحر الجماعات الإرهابية، وتحرير مينائى راس لانوف والسدرة وكبدت الإرهابيين خسائر فى الأرواح والعتاد.

 

وقال المتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسمارى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، صباح اليوم الخميس، أن سلاح الجو الليبى يلاحق الجماعات الإرهابية بضربات جوية مركزة فى منطقة الهلال النفطى.

 

كان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر قد أعلن فجر الخميس انطلاق ساعة الصفر لتحرير الهلال النفطى من قبضة الجماعات الإرهابية وتطهيره منها، صادرا أوامره لوحدات الجيش بـ "الاجتياح المقدس" لتلك المنطقة خلال كلمة وجهها لهم عبر أجهزة اللاسلكى أثناء تواجده فى غرفة العمليات الرئيسية.


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