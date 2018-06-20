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الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:56 ص
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9 مليارات جنيه ضريبة القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم بموازنة 2018/ 2019

الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:00 ص
9 مليارات جنيه ضريبة القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم بموازنة 2018/ 2019 مطاعم سياحية - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/ 2019، عن إجمالى المستهدف من تحصيل الضريبة على القيمة المضافة للخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية يبلغ 9.305 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم تحصيله فعليا عن العام المالى الحالى 2017/  2018  يبلغ 6.902 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية فى العام المالى 2018 / 2019 زيادة قدرها 23.4 % مقارنة بالعام السابق ليصل إجمالى الحصيلة لـ 14.7 % من الناتج المحلى بزيادة قدرها نحو 0.5 % من الناتج المحلى عن العام السابق.

تعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم الضرائب العامة ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية " بدون البنك المركزى والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات" فى 2018/ 2019 بنسبة 29 % لتصل الحصيلة من تلك الجهات لـ 195 مليار جنيه .

ومن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات فى 2018 / 2019 بنسبة 26.2 % عن العام المالى السابق ، لتصل الحصيلة لـ 368 مليار جنيه ، وذلك فى ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التطبيق الكامل لقانون القيمة المضافة.


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