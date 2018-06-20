video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:10 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

4 اختصاصات للجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى.. تعرف عليها

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:00 ص
4 اختصاصات للجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى.. تعرف عليها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التوابب
إضافة تعليق

أكد مشروع قانون مصر السيادى على أن الجمعية العامة للصندوق تتمتع بعدد 4 اختصاصات وفقا للنظام الاساسى للصندوق، وفيما يلى الاختصاصات الأربعة التى نص عليهم القانون للجمعية العامة:-

 

1-مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات.

2-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

3-إقرار تعيين مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى وتحديد أتعابه وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات.

4-متابعة وتقييم أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأغراضه.

جدير بالذكر أن الحكومة أقرت خلال النصف الأول من العام الجارى قانونًا لإنشاء صندوق سيادى برأس مال مصرح به 200 مليار جنيه، ويبدأ برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه، يضخ 20% منها من جانب الحكومة عند تأسيسه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة التخطيط لـ"بلومبرج": مصر تخطط لإنشاء أول صندوق سيادى قبل نهاية العام

"اليوم السابع" ينشر نص قانون الصندوق السيادى.. 200 مليار رأس مال مرخص.. و5 مليارات رأس مال مصدر.. وللرئيس حق نقل أى أصول غير المستغلة للصندوق.. ويحق له تأسيس شركات أو زيادة رأس مالها والاستثمار داخل وخارج مصر

التخطيط: مجلس إدارة الصندوق السيادى المصرى يضم خبرات متنوعة

الصندوق السيادى

صندوق مصر السيادى

التخطيط

الحكومة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة