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14.4 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة لقطاع السياحة بالعام المالى الجديد

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:30 ص
14.4 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة لقطاع السياحة بالعام المالى الجديد رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتب عبد اللطيف صبح
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تُقدر الاستثمارات المستهدفة لقطاع السياحة بنحو 14.4 مليار جنيه لعام 2018/2019، بنسبة 1.5% فقط من الاستثمارات الكلية للعام نفسه، وذلك وفقًا للبيانات الواردة بخطة التنمية المُستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022)، والتى اعتمدها مجلس النواب مؤخرًا.

 

وأوضحت الخطة، أن هذه النسبة تُعد فى واقع الأمر بالغة التواضع، حيث إنها مقتصرة على نشاط المطاعم والفنادق فقط ولا تغطى كل مجالات النشاط السياحى، كما أنها تقتصر إلى حد كبير على السياحة الدولية دون تقدير حجم السياحة الداخلية والاستثمارات المُوجهة لإقامة وتطوير المنتجعات التى تستقبل الزوار المحليين المترددين على المقاصد السياحية.

 

وتبلغ الاستثمارات العامة نحو 910 ملايين جنيه، تخص الهيئات الخدمية منها مُمثلة فى الهيئة العامة للتنشيط السياحى 5 ملايين جنيه، والهيئات الاقتصادية مُمثلة فى الهيئة العامة للتنمية السياحية 41 مليون جنيه، والشركات العامة نحو 840 مليون جنيه، أما استثمارات القطاع الخاص؛ فتُشكل الشطر الأعظم، إذ تُقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، بنسبة تُناهز 94%.


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