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وزير الخارجية التونسى يؤكد لنظيره الايطإلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:58 م
وزير الخارجية التونسى يؤكد لنظيره الايطإلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى
تونس (أ ش أ)
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أكد وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى أهمية العمل على تطوير التعاون الاقتصادى والسياحى بين تونس وإيطاليا ودفع الاستثمار والشراكات بين ممثلى القطاع الخاص فى البلدين.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها اليوم الأربعاء وزير الشئون الخارجية التونسى إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الايطإلى انزو موافيرو ميلانسى.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية التونسية، أكد الجهيناوى حرص تونس على التواصل مع الحكومة الايطالية الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.

كما قدم له عرضا حول جملة الإصلاحات التى اتخذتها تونس لتحقيق الانتقال الاقتصادى بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية الجديدة، والتى تهدف إلى تمكين تونس من استعادة مكانتها كوجهة استثمارية واعدة.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية أجنبى منذ تولى الحكومة الإيطالية الجديدة مهامها فى اول يونيو الجارى.

وأعرب الوزيران - خلال اللقاء - عن ارتياحهما للتطور اللافت الذى تشهده العلاقات التونسية الإيطالية. وبخصوص ملف الهجرة، استعرض وزير الخارجية المجهودات التى تبذلها تونس للتصدى لعمليات الهجرة غير الشرعية رغم تعقيدات الأوضاع الإقليمية، مشددا على ضرورة اعتماد منهج شامل للحد من هذه الظاهرة ودعم قنوات الهجرة المنظمة التى تمثل قاطرة للتنمية.  

 


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