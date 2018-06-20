وزير التنمية المحلية يطالب باستمرار المتابعة الميدانية على مواقف السيارات

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار الساعة لمتابعة تداعيات رفع أسعار المواد البترولية والمحروقات بالمحافظات والالتزام بتعريفات الركوب المقررة لإستخدام وسائل النقل المختلفة.

وقال اللواء محمود شعراوى، إنه تم التنبيه على المحافظات بالتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والإبلاغ الفورى عن أى مواقف طارئة ، كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار المتابعة الميدانية على مواقف السيارات ومحطات الوقود والمخابز بمدن ومراكز محافظاتهم وشدد الوزير على ضرورة التفاعل والاستماع الى شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها ومواجهة أي مخالفات بكل حسم وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما أكد اللواء شعراوى على ضرورة التنسيق بين مديريات الأمن وشرطة التموين بكل محافظة لتكثيف الحملات الرقابية بالمدن والمراكز المختلفة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم وجود أي شكاوي من المواطنين وتوافر كميات الوقود اللازمة للمحطات وكذا توافر السلع التموينية فى الأسواق .

ورصد تقرير غرفة عمليات الوزارة والمتابعة مع كافة المحافظات عن استقرار الحالة العامة بكافة مواقف النقل الداخلي والخارجي بالمحافظات، كما رصد التقرير تحرير عدد من المحاضر لمخالفة بعض السائقين تعريفة الركوب المقررة والمغالاة في الزيادات وتغيير خطوط السير و تجزئتها وذلك فى كل من ( عبد المنعم رياض / حلوان / مدينة نصر / السيدة عائشة ) وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.

كما رصدت غرفة العمليات وجود تكدس للركاب على خطوط كوم حمادة / إيتاى البارود بالبحيرة وبالتواصل مع المحافظة تم على الفور الدفع بسيارات إحتياطية لتعود الأوضاع لطبيعتها .

كما رصد التقرير مخالفة محطة تموين سيارات بجنوب سيناء وكسر رصيد بنزين 95 وتوقف 3 محطات عن النشاط وآخري لوجود غش في الأوزان والاستيلاء على سلع مدعمة ، وتم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية .

كما رصد تقرير غرفة عمليات الوزارة عدد من المخالفات بمحافظة الشرقية ومنها تجميع صاحب محطة تموين سيارات بالزقازيق عدد (4000) لتر سولار لاعادة بيعها فى السوق السوداء ، ومخالفة عدد من سريحي ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز واستغلال المواطنين والبيع بأزيد من السعر الرسمى وذلك في عدد من مراكز المحافظة ، كما تم تحرير محضر لصاحب محطة تموين سيارات لعدم الاعلان عن أسعار المواد البترولية و عدم الاحتفاظ بالسجلات ، وامتناع صاحب محطة بمركز أبوكبير لامتناعه عن بيع عدد 2850 لتر بنزين 92 ، 1250لتر سولار ، وامتناع مدير إحدي المحطات عن عن بيع عدد 1350 لتر بنزين 80) وأخر امتنع عن بيع عدد 13000لتر بنزين 80 ، 14000 لتر بنزين 92 ، 11000لتر سولار ) ، وصاحب محطة بمنيا القمح " امتنع عن بيع عدد 6600لتر بنزين 80 ، 9900لتر بنزين 92 ، 5900لتر سولار " تم تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

كما رصدت غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية عدداً من المخالفات بمحافظة أسيوط ومنها تلقي شكاوي من المواطنين ببيع بعض اصحاب مستودعات اسطوانات البوتاجاز المنزلى بسعر أزيد من السعر المقرر للأنبوبة ، حيث تم التواصل مع مديري ادارات التموين والتعامل مع الشكاوي وحلها.