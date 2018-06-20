وزير البترول يوقع اتفاق شراء مبادلة الإماراتية 10% من حصة إينى بحقل ظهر

كتب: أحمد أبو حجر

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من شركات اينى الإيطالية ومبادلة الإماراتية للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" الاتفاق النهائى لشراء الشركة الاماراتية 10% من حصة شركة اينى الإيطالية فى منطقة امتياز شروق البحرية التى يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط ، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 934 مليون دولار بالإضافة الى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار.

وقع الاتفاق عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة ، وعن شركة اينى الإيطالية المهندس فابيو كافانا مدير عام الشركة وعن شركة مبادلة الإماراتية للبترول الدكتور بخيت الكثيرى الرئيس التنفيذى للشركة ، وذلك بحضور السفير الإماراتى بالقاهرة جمعة مبارك .

وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن النتائج غير المسبوقة التى تحققت فى مشروع حقل ظهر فى كافة مراحله أسهمت بقوة فى زيادة اقبال المستثمرين على الدخول كشريك فى هذا المشروع العملاق وجعلت مصر فى بؤرة اهتمام الاستثمارات العالمية فى صناعة البترول والغاز .

وأشار إلى أن دخول شركاء جدد للاستثمار فى قطاع البترول يعكس الفرص الاستثمارية المتميزة التى يزخر بها القطاع ويخدم الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد فضلاً عن دعم جهود الوزارة الرامية الى زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع البترول للمساهمة فى زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية ، لافتاً الى أن شركة مبادلة الإماراتية تستثمر فى مصر لأول مرة من خلال شراكتها فى حقل ظهر وأنها أبدت اهتمامها كذلك بالفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع البترول فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول .

وتعد شركة مبادلة الإماراتية للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة للحكومة الإماراتية فى أبو ظبى إحدى الشركات الرائدة فى مجالات استكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتتركز معظم الأنشطة الاستثمارية للشركة فى منطقة الشرق الأوسط و جنوب شرق آسيا.

يشار إلى أن شركة إينى الإيطالية هى المالك الاصلى لمنطقة امتياز شروق حيث أصبحت تمتلك حالياً 50% من منطقة الإمتياز فى مقابل 10% لشركة بى بى البريطانية و 30% لشركة روزنفت الروسية و 10% لشركة مبادلة الإماراتية للبترول .