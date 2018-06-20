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الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:32 م
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هيئة الاستعلامات: آخر موعد للتسجيل فى تغطية قمة بريكس 2018 الجمعة المقبل

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:22 م
هيئة الاستعلامات: آخر موعد للتسجيل فى تغطية قمة بريكس 2018 الجمعة المقبل ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
كتب محمد السيد
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أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه بمناسبة انعقاد القمة العاشرة لمجموعة بريكس خلال الفترة من 25 حتى 27 يوليو 2018 بجنوب أفريقيا، أصدرت الخارجية الجنوب أفريقية تنويها إعلاميا تؤكد فيه على ممثلى وسائل الإعلام الراغبين فى التغطية الإعلامية الذين لم يسجلوا حتى الآن، سرعة التسجيل.

 
وأضافت هيئة الاستعلامات فى بيان لها، أن آخر موعد للتسجيل يوافق يوم الجمعة 22 يونيو 2018، وذلك من خلال نموذج الاعتماد الإلكترونى مباشرة على الرابط التالى https://macc.gcis.gov.za، وأن كافة المعلومات ذات الصلة بالقمة يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الإلكترونى http://www.brics2018.org.za، وسوف يتم تداول أخبار القمة على موقعى التواصل الاجتماعي تويتر وإنستجرام على صفحة تحمل اسم BRICS_10 وتستخدم لها هاشتاج #BRICS و #BRICSZA.
 
يذكر أن مجموعة (بريكس) تضم دولا تتميز بأسرع نمو اقتصادى فى العالم، وهى: روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويبلغ إجمالى عدد سكانها 2.83 مليار نسمة، وتعتبر قوة اقتصادية وسياسية هائلة.
 

 


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