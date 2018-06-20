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نقابة الصيادلة: نتطلع إلى عهد جديد يسوده التعاون مع وزارة الصحة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:29 م
نقابة الصيادلة: نتطلع إلى عهد جديد يسوده التعاون مع وزارة الصحة محى عبيد نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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اجتمع مجلس نقابة صيادلة مصر، اليوم الأربعاء، لبحث أبرز القضايا التى تهم المجتمع الصيدلى فى الفترة الأخيرة.
 
قالت نقابة الصيادلة، إنها تنظر بعين التفاؤل متطلعة إلى عهد جديد يسوده آيات التعاون مع وزارة الصحة في ثوبها الجديد متمنية تطوير المنظومة الطبية فى مصر باعتبارها ركنا أصيلا فى بناء المواطن المصري وهو ما اعتبره الرئيس أولوية قصوى فى ولايته الرئاسية الثانية، ومن هذا المنطلق فإن النقابة وهي تنطلق مما كفله لها القانون بالشراكة فى وضع الاستراتيجيات اللازمة المعنية بالدواء المصري فإنها تفتح أبوابها وعقول وجهود أعضاء مجلسها العام ومجالسها الفرعية أمام جميع أطياف منظومة الدواء من مصنعين وموزعين وصيادلة وبالطبع وزارة الصحة وذلك للتعاون معا من أجل الصالح العام مستغلين الأجواء المشجعة فى اللحظة الراهنة.
 
وأضافت نقابة الصيادلة، عقب اجتماع مجلس النقابة وفق بيان صحفى، أنه تم مناقشة التأثيرات المتوقعة التى ستطال اقتصاديات الصيدليات جراء قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، فى ظل زيادة تكلفة أداء الخدمة الصيدلانية وهو ما تدعو النقابة جميع الأطياف والوزارات المعنية لمراعاة استمرار الصيدليات فى تقديم الخدمة الطبية في كل مدينة وحى وشارع وقرية وكذلك الحفاظ على مصالح العاملين فى 70 ألف صيدلية وحل المشكلات التى تؤرق بال الصيدليات.
 
وأشارت النقابة، إلى أنه فيما أثاره البعض حول تسعيرة جديدة للأدوية فإن الأمر متروك لتقديرات المصنعين والشركات المنتجة واعتبارات التوازن مع دخل المواطن المصرى والتى تقدرها الجهات المسئولة بالدولة، وذلك فى الإطار الذى يحافظ على استمرار هذه الصناعة الحيوية وتوافر الأدوية.
 
وأعلنت النقابة أنها ستطلق فى الفترة القادمة حملة كبرى للكشف عن الصيدليات المملوكة للدخلاء والصيدليات التى تقدم خصومات على الأسعار وكذلك العيادات التي تبيع الأدوية بالمخالفة للقانون وسيكون كل صيدلى شريكا في هذه الحملة للإبلاغ عن أسماء هذه الصيدليات وتحذير المواطنين من التعامل معها وذلك لمخالفتها للقانون ولإضرارها بالمرضى كلٌ فى محيطه الجغرافي وذلك بعد التأكد من صحة هذه المخالفات عبر لجنة نقابية، مشيرة أن النقابة ستقدم كل الدعم الإعلامى والمادى اللازم لإنجاح هذه الحملة.
 
وأكد مجلس النقابة أنه سيعاود مخاطبة وتحديد ميعاد للقاء الجهات المسئولة وذلك لإقرار اعتبار الصيدليات منشآت خدمية والتعامل معها على هذا الأساس فيما يخص فواتير الكهرباء واستهلاك المياه، مؤكدة أن استخراج سجل تجاري للصيدلية هو أمر منظم فقط للتعاملات المالية ولا ينبغي أن يحصر الصيدلية في المحور التجارى فقط .
 
وفيما يخص زيادة معاشات الصيادلة إلى 800 جنيه بدءا من أول يوليو القادم، أكد المجلس على تفعيل هذا القرار دون تأخر، وكلف المجلس الإدارة القانونية للنقابة بإعداد كل ما يلزم من إجراءات ومكاتبات لمساندة صيادلة محافظة بنى سويف فى تضررهم من قرار فرض رسوم على صيدلياتهم وتحصيلها من خلال إدارة الصيدلة دون سند قانونى.
 
 

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