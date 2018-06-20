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الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:06 م
خالد صلاح
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موريتانيا تقطع الإنترنت بسبب امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:22 م
موريتانيا تقطع الإنترنت بسبب امتحانات الثانوية العامة الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز
نواكشوط (أ ش أ)
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تقطع شركات الاتصال الثلاث العاملة فى موريتانيا خدمة الإنترنت عن مشتركيها اليوم الأربعاء، ضمن فترة امتحانات الثانوية العامة فى جميع محافظات البلاد.

ويستمر الانقطاع حتى الساعة السادسة مساء بأمر من سلطة التنظيم (جهاز حكومى)، للحيلولة دون حدوث عمليات غش فى الشهادة الأكثر الأهمية فى البلاد.

وأعلنت السلطات أن هذه الخطوة ستسهم فى ضمان عدم تسريب الامتحانات، وذلك بعد انتشار استغلال وسائل التواصل فى موريتانيا خلال الأعوام الماضية فى حالات الغش الجماعى .

ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الثانوية العامة منتصف نهار الجمعة.

 

 


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موريتانيا

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الانترنت

موريتانيا تقطع الانترنت




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