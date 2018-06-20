مهاب مميش: زمن الإبحار اليومى بقناة السويس الجديدة 12 ساعة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن نظام المرور الحالى فى القناة، أصبح مريحا بعد قناة السويس الجديدة، مضيفاً أنه أصبح هناك ازدواجية فى حركة ومرور السفن فى وقت واحد بالاتجاهين.

وأضاف مميش، خلال لقائه ببرنامج "لقاء خاص"، مع الإعلامية سالى عاطف المذاع على فضائية "دريم"، أن زمن الإبحار اليومى فى القناة هو 12 ساعة، تبدأ من الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساء، يعقبها حركة الكبارى لعبور المشاة من الشرق إلى الغرب.

وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة هى "جوهرة" الفترة الماضية، لأنه نجح فى توقيته وعائداته، موضحاً أن أى مشروع له دراسة جدوى، ودراسة جدوى القناة الجديدة تقول إنه فى عام 2023 سيتم مضاعفة عائدات قناة السويس التى تم حفرها فى 2012، وسيتضاعف عدد السفن، وكان يتم عبور من 50 إلى 60 سفينة، وفى 2023 سيتم عبور من 98 إلى 100 سفينة.