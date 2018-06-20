مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: جماعات حقوق الإنسان تحاول إضعاف واشنطن

واشنطن (أ ش أ)

اتهمت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "نيكى هيلى" اليوم الأربعاء جماعات حقوق الإنسان بمحاولة إضعاف بلادها.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن هإلى قولها إن تلك الجماعات تقف فى صف روسيا والصين عن طريق سعيها لمنع واشنطن من الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الدولى.

وذكرت الشبكة أن انتقادات هيلى لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية جاءت فى رسالة لها بعد يوم واحد من إعلانها عن انسحاب بلادها من المجلس.

وقالت هيلى إن تلك المنظمات قامت بكتابة رسالة مشتركة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولى لحثهم على معارضة الحل الذى تقدمت به واشنطن لإصلاح المجلس.

وأضافت هيلى أنهم حاولوا منع المفاوضات والتصدى للإصلاح، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان أحد العوامل التى ساهمت فى اتخاذ أمريكا قرارها بالانسحاب من المجلس.

وأكدت أن بلادها ستعمل مع الجماعات غير الحكومية التى تشاركها نفس الأهداف وليس مع الجماعات التى تحاول إضعاف واشنطن.