video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 9 مدنيين خلال قصف لميليشيات الحوثى على قرى مديرية حيس

الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:56 م
مقتل 9 مدنيين خلال قصف لميليشيات الحوثى على قرى مديرية حيس الحوثيين
صنعاء (أش أ)
إضافة تعليق

لقى 9 مدنيين يمنيين مصرعهم بينهم 5 سيدات، جراء قصف ميليشيات الحوثى قرى مديرية حيس بمحافظة الحديدة .

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن القصف العشوائى على منازل المدنيين، يأتى فى وقت تتكبد فيه الميليشيات الموالية لإيران خسائر كبيرة داخل الحديدة، خاصة بعد نجاح المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من تحالف دعم الشرعية فى السيطرة على مطار الحديدة الاستراتيجى.

وكانت ميليشيات الحوثى قد قصفت قرية حجلان مريس فى وقت متأخر من ليلة الأحد الماضى ، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمارات: عملياتنا ضد الحوثيين باليمن تتماشى مع القوانين الدولية

مقتل 20 حوثيا خلال معارك عنيفة مع الجيش اليمنى فى محافظة لحج

فيديو وصور.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يدك مواقع للحوثيين فى البيضاء

الحوثيين

مديريه حيس

اليمن

اخبار اليمن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة