مقتل 9 مدنيين خلال قصف لميليشيات الحوثى على قرى مديرية حيس

صنعاء (أش أ)

لقى 9 مدنيين يمنيين مصرعهم بينهم 5 سيدات، جراء قصف ميليشيات الحوثى قرى مديرية حيس بمحافظة الحديدة .

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن القصف العشوائى على منازل المدنيين، يأتى فى وقت تتكبد فيه الميليشيات الموالية لإيران خسائر كبيرة داخل الحديدة، خاصة بعد نجاح المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من تحالف دعم الشرعية فى السيطرة على مطار الحديدة الاستراتيجى.

وكانت ميليشيات الحوثى قد قصفت قرية حجلان مريس فى وقت متأخر من ليلة الأحد الماضى ، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح.