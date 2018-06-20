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الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:19 ص
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مقتل 6 أشخاص فى اشتباكات بنيكاراجوا احتجاجا على خفض المعاشات

الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:37 ص
مقتل 6 أشخاص فى اشتباكات بنيكاراجوا احتجاجا على خفض المعاشات اشتباكات نيكاراجوا
ماناجوا (أ ش أ)
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أفادت جماعات حقوق الإنسان بأن ستة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم إثر اندلاع اشتباكات جديدة بين الشرطة فى نيكاراجوا ومجموعة من المسلحين الملثمين من ناحية وبين المتظاهرين المناهضين للحكومة من ناحية أخرى.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن مركز الشرطة فى مدينة "مسايا" واقع الآن تحت سيطرة المتظاهرين المطالبين بتنحى رئيس نيكاراجوا "دانييل أورتيجا"، وذلك منذ أكثر من أسبوعين.

يشار إلى أن احتجاجات دامية اندلعت فى نيكاراجوا منذ منتصف شهر إبريل الماضى ضد التعديلات التى تستهدف خفض المعاشات.

 


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اشتباكات نيكاراجوا

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