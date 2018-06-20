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الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:19 ص
خالد صلاح
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مقتل 30 جنديا أفغانيا فى أول هجوم كبير منذ الهدنة مع طالبان

الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:38 ص
مقتل 30 جنديا أفغانيا فى أول هجوم كبير منذ الهدنة مع طالبان القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
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قال حاكم إقليم بادغيس الأفغانى إن حركة طالبان قتلت 30 من قوات الأمن فى كمين نصب لنقطتي تفتيش بأقصى غرب البلاد في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، فى أول هجوم كبير منذ وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر.

وازدادت احتمالات عقد مفاوضات بين حركة طالبان والولايات المتحدة بعد أن دعا الرئيس أشرف غنى إلى وقف إطلاق النار وسمح لمقاتلى الحركة بالتجول في المدن فى مقامرة هدفها تشجيعهم على الدخول فى محادثات سلام.

وتصر حركة طالبان، التى أطاحت بها قوات بقيادة الولايات المتحدة من مقاعد السلطة فى 2001، أنه لا يمكن البدء فى أى محادثات مع الحكومة الأفغانية "العميلة" على خطة سلام إلا بعد إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأجنبية.

ويقول محللون ودبلوماسيون غربيون إن العرض الذي طرحه الرئيس غنى لإجراء مباحثات سلام دون شرط أو قيد هيأ الساحة أمام المسؤولين الأمريكيين للبدء في مفاوضات عبر القنوات الخلفية مع طالبان رغم سياسة واشنطن التيىتقوم على ضرورة أن يقود الجانب الأفغاني مباحثات السلام.


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