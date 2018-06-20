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الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:15 م
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مقتل 20 حوثيا خلال معارك عنيفة مع الجيش اليمنى فى محافظة لحج

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:01 م
مقتل 20 حوثيا خلال معارك عنيفة مع الجيش اليمنى فى محافظة لحج الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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قُتل أكثر 20 عنصرا من ميليشيا الحوثى وأُصيب العشرات، اليوم الأربعاء، خلال تصدى قوات الجيش اليمنى لهجوم عنيف شنته المليشيا على مواقع عسكرية شمإلى محافظة لحج.

وقال الناطق الرسمى باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب -حسبما ذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر.نت)- إن مليشيا الحوثى شنت هجوما عنيفا على مواقع الجيش فى جبل (حمالة) الاستراتيجى بجبهة (كرش الشريجة) شمال مديرية القبيطة بمحافظة لحج.

وأصاف أن قوات الجيش تصدت للهجوم وأجبرتهم على التراجع والفرار بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 20 حوثيا وإصابة العشرات بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهم.

وأشار النقيب إلى أن المليشيا دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جبهة الشريجة-الراهدة، معتقدة أنها بهذه التعزيزات ستستطيع تعويض ما خسرته فى جبهة الساحل الغربى، خاصة خسارتها فى الامتداد الساحلى الغربى وصولا إلى مطار الحديدة الدولي، لكن القوات تصدت لهم.

 


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