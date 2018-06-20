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الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:26 ص
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مقتل مسئول بيع النفط والغاز بـ "داعش" فى غارة للتحالف بمحيط نهر الفرات

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:14 ص
مقتل مسئول بيع النفط والغاز بـ "داعش" فى غارة للتحالف بمحيط نهر الفرات غارة جوية _ صورة أرشيفية
الرياض أ ش أ
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أعلن التحالف الدولى، بقيادة الولايات المتحدة مقتل المسئول عن بيع النفط والغاز فى تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق وسوريا.

وذكر التحالف - فى بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الليلة - أنه قتل زعيم شبكة النفط والغاز أبو خطاب العراقى وثلاثة أعضاء آخرين فى التنظيم فى مايو الماضى فى وادى نهر الفرات الأوسط.

وأوضح أن العراقى كان يدير جنى الإيرادات من خلال مبيعات نفط وغاز غير قانونية، مؤكدًا أنه بمقتل هؤلاء الأعضاء يعطل قدرة التنظيم الإرهابى على تمويل عملياته فى العراق وسوريا.

ولا يزال تنظيم "داعش" يسيطر على جيوب صغيرة فى شرق سوريا، بعد خسارته خلال الأشهر الأخيرة مساحات واسعة فى محافظة دير الزور الغنية بالنفط والحدودية مع العراق.

 


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