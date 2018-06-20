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مقتل جندى و 4 مدنيين فى إطلاق نار وانفجار وسط مالى

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:25 ص
مقتل جندى و 4 مدنيين فى إطلاق نار وانفجار وسط مالى الجيش المالى ـ صورة أرشيفية
باماكو(أ ش أ)
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لقى جندى و 4 مدنيين مصرعهم فى إطلاق نار وانفجار وقعا بمنطقة توجورى وسط جمهورية مالى.

وذكرت صحيفة "مايل اكتياليتى" اليوم الأربعاء، أن الجندى لقى مصرعه خلال إطلاق مسلحين مجهولين للنار على مركز عسكرى على بعد خمسة وأربعين كلم من مدينة موبتى، وأن المدنيين الأربعة ( ثلاث نساء وطفل ) لقوا حتفهم فى منطقة توجورى فى انفجار وقع أثناء مرور عربة تجرها الحمير كانت تقلهم .

يذكر أن جمهورية مالى تعانى من انفلات أمنى غير مسبوق بسبب تنامى نشاط الحركات الإرهابية المسلحة بالرغم من انتشار الجيش المالى ووجود قوات أممية وأخرى فرنسية فى إطار الجهود الدولية للمحافظة على أمن واستقرار البلاد.

 


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